В бой идут старики

В Конгрессе США идут ожесточенные споры о том, стоит ли отменять закон, который дает президенту Америки широкие полномочия на использование вооруженных сил на Ближнем Востоке. Именно этот закон позволил сначала Джорджу Бушу-старшему, а затем и Джорджу Бушу-младшему ввести войска в Ирак. Водораздел между законодателями, как ни странно, проходит не по партийному признаку. Группа республиканцев — из числа тех, кто призывает уделять большее внимание внутренним проблемам США,— готова присоединиться к демократам и поддержать законопроект, отменяющий особые полномочия президента, а Джо Байден намерен его подписать. Однако республиканцы старой закалки, настаивающие на сохранении роли Америки в поддержании глобального миропорядка, всячески тормозят принятие документа.

Американский солдат охраняет военнопленных на авиабазе Балад недалеко от Багдада во время войны в Ираке (апрель 2003 года)

В конце недели Сенат США поддержал отмену закона о разрешении на использование военной силы (Authorization for Use of Military Force — AUMF), принятого в 1991-м и снова — в 2002 году. Именно этот закон дал сначала Джорджу Бушу-старшему, а затем и его сыну право на ввод войск в Ирак. Сейчас законопроект об отмене этих полномочий передан на голосование в Палату представителей. Однако там документ завис.

Конгресс с понедельника отправляется на весенние каникулы, и ожидать обсуждения закона теперь стоит не раньше 17 апреля. В течение прошедшей недели сохранялась надежда, что законодатели успеют проголосовать. Но, как сообщают американские СМИ, вокруг документа в нижней палате разгораются нешуточные страсти, которые грозят внести еще больший раскол в ряды Республиканской партии.

Полномочия президента США, переданные ему Конгрессом в 1991 и 2001 годах, по сей день позволяют главе государства без обращения к законодателям использовать вооруженные силы на Ближнем Востоке.

Этим не раз пользовались американские лидеры в рамках контртеррористической и прочих военных операций в ряде ближневосточных государств.

Законопроект об отмене этих полномочий был на двухпартийной основе представлен в Конгрессе в начале марта сенатором-демократом Тимом Кейном и его республиканским коллегой Тоддом Янгом. Оба объясняли необходимость отзыва разрешений тем, что они устарели и приносят больше проблем, чем пользы.

За документ проголосовало 66 сенаторов, а против — 30. Среди тех, кто поддержал законопроект, 45 демократов, 3 независимых сенатора и 18 республиканцев.

Бывшие президенты США Джордж Буш-старший (слева) и Джордж Буш-младший на открытии президентского центра в Далласе (апрель 2013 года)

По другую сторону баррикад в основном республиканцы старой закалки во главе со своим лидером Митчем Макконнеллом, который заявил, что отмена полномочий облегчает жизнь главному оппоненту США в регионе Ирану и в случае принятия документа тому будет легче вытеснить американские войска из Ирака и Сирии. «Наши враги-террористы не прекращают свою войну против нас. Тегеран хочет вытеснить нас из Ирака и Сирии. Почему Конгресс должен упростить для него эту задачу?» — цитирует политика The Hill.

Другой авторитетный сенатор-республиканец, Линдси Грэм, заявил в беседе с журналистами, что «независимо от того, какими благими намерениями» руководствуются авторы законопроекта, им непременно воспользуются Китай и другие противники, чтобы показать слабость Америки. Законодатель выразил надежду, что спикер Палаты представителей Кевин Маккарти сделает все возможное для внесения поправок в закон, а не для отмены его.

Сторонники отмены AUMF считают, что закон попросту не имеет права на существование, так как при его принятии Конгресс был введен в заблуждение.

Голосование было «основано на самой большой лжи, когда-либо рассказанной в американской истории»,— цитирует The Washington Post слова сенатора-демократа Эда Марки, который в 2002 году заседал в Палате представителей.

Его поддержал и сенатор-республиканец Чак Грассли, который тоже указывает на то, что поддержал законопроект на основании ложных фактов о якобы наличии оружия массового уничтожения в Ираке. Но «оружия массового уничтожения там не было, поэтому решение необходимо отменить», уверен законодатель.

По мнению многих республиканцев, продолжает The Hill, внутрипартийные разногласия по поводу законопроекта отражают концептуальные противоречия в партийных рядах. Одни настаивают на сохранении роли Америки в поддержании глобального миропорядка и, соответственно, на продолжении роста военных расходов. Другие полагают, что США нужно думать прежде всего о себе и своих проблемах.

«Борьба на самом деле идет внутри Республиканской партии, и я думаю, что большинство избирателей-республиканцев выступают за меньшее вмешательство и меньшие расходы за границей»,— заявил журналистам сенатор Рэнд Пол, проголосовавший за законопроект.

Законодатель подметил, что большинство консерваторов в Сенате, проголосовавших против документа, также поддерживают финансирование войны на Украине. А значит, не идут в ногу с избирателями Республиканской партии. Он напомнил, что бывший президент Дональд Трамп и губернатор Флориды Рон Десантис, два самых сильных претендента на номинацию от Республиканской партии в 2024 году, скептически относятся к политике расширения вмешательства США в дела других стран.

Спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Кевин Маккарти

В этой связи он призвал Кевина Маккарти как можно быстрее поставить документ на голосование в Палате представителей, дабы соответствовать настрою электората. Но, несмотря на то что документ в нижней палате был уже в минувший четверг, на рассмотрение он так и не поступил.

Нерасторопность спикера Палаты представителей объясняется тем, что перед ним очередная головоломка: необходимо как-то успокоить и примирить однопартийцев, имеющих прямо противоположные взгляды на внешнюю политику США.

Как предсказывает Intelligencer, вынесение законопроекта на голосование в Палате представителей в том же виде, в каком он прошел в Сенате, давало бы ему практически стопроцентные шансы на принятие. «Вероятно, он пройдет через Палату представителей с такой же партийной динамикой… демократы в значительной степени объединены, а республиканцы значительно разделены»,— пишет издание.

После того как при незначительной поддержке республиканской части Палаты законопроект будет принят, он ляжет на стол президенту, и тот его подпишет (.pdf). Об этом администрация США заявляла еще в середине марта.

Такой поворот крайне не устраивает «ястребов» в Палате представителей, к которым в этом вопросе больше тяготеет сейчас республиканский спикер. Именно этим и объясняется такая нерасторопность Кевина Маккарти, следует из заметки Politico.

Еще до голосования в Сенате он и его команда «изо всех сил пытались разрядить внутрипартийную напряженность». Поэтому господин Маккарти предупреждал: даже если «законопроект пройдет в Сенате, это не означает, что он сразу же поступит в Палату на голосование». Кевин Маккарти обещал найти компромисс между конфликтующими. Однако заключение соглашения без выявления неудобных внутренних разногласий в партии «может оказаться почти невозможным», предупреждает издание. В частности, крайне правый член Палаты представителей Мэтт Гейтс, сторонник экс-президента Дональда Трампа и один из тех, кто заставил господина Маккарти пойти на сделку за необходимые голоса ради получения поста спикера, пообещал Politico убеждать однопартийцев проголосовать за законопроект.

Председатель комитета по иностранным делам Майкл Маккол, напротив, не раз выражал скепсис относительно отмены действия закона. Поэтому сейчас и спикер, и глава комитета пытаются убедить консерваторов в нижней палате проголосовать не просто за отмену закона, а за его замену. «Я бы предпочел, если мы собираемся отменить его, заменить его. Мы обсуждаем это с офисом спикера»,— цитирует издание Майкла Маккола.

Но долго удерживать законопроект от голосования вряд ли удастся: демократы с некоторыми республиканцами рано или поздно смогут продавить рассмотрение вопроса полным составом Палаты представителей, оставив господину Маккарти и его сторонникам мало пространства для маневра.

Экс-кандидат в сенаторы от Северной Каролины от партии «Зеленых» Мэттью Хоу

Тогда, продолжает Politico, это голосование войдет в историю, поскольку нарушит давний принцип республиканцев в Палате представителей, по которому ни один законопроект не должен приниматься без «большинства от большинства». То есть бОльшая часть республиканцев должна законопроект поддержать.

В беседе с «Ъ» экс-кандидат в сенаторы от Северной Каролины Мэттью Хоу заявил, что в случае прохождения законопроекта через обе палаты это будет очень хорошим знаком, хотя стратегически ничего не изменит.

Господин Хоу — экс-сотрудник Госдепа в Афганистане, ушел в отставку из-за несогласия с политикой США в регионе. До назначения в Афганистан он также служил в Ираке. И по его мнению, уже хорошо, что «Конгресс США готов взять на себя определенную степень ответственности. Это первый шаг, который признает трагедию, признает, что той войны не должно было быть». Это открывает путь к дальнейшим действиям. Например, «Конгресс США должен предложить более структурированный и формализованный процесс вступления Соединенных Штатов в войну», предусмотреть выплаты пострадавшим, сделать все возможное, чтобы таких трагедии больше не повторилось.

С аргументом, что подобное признание сделает США слабее, эксперт категорически не согласен. Он напомнил, что у США по-прежнему 100 военных баз по всему миру, что Штаты сохраняют военное присутствие «больше чем на половине земного шара». «Мы не выводим войска из Ирака. Поэтому ничего не угрожает американской гегемонии»,— отмечает он.

«К сожалению, в Вашингтоне в некоторых кругах доминирует мнение, что Соединенные Штаты должны все проблемы решать силой, что наша внешняя политика должна быть милитаристской, а не дипломатической. И я думаю, что такие подвижки (как принятие упомянутого законопроекта.— “Ъ”) помогают нам лучше понять, почему произошли эти катастрофы. Причина их кроется именно в такой милитаристской повестке»,— резюмировал эксперт.

Екатерина Мур, Вашингтон