Премьер Венгрии Орбан назвал Украину несуществующей в финансовом плане страной

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что, по его мнению, Украина является «несуществующим в финансовом плане» государством. По его мнению, военный конфликт на Украине завершится сразу после того, как Запад перестанет выделять Киеву финансирование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Орбан

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Виктор Орбан

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«По сути, Украина в финансовом отношении — несуществующая страна. Падение экономических показателей огромное, что совершенно объяснимо из-за войны. Очевидно, что Украина не может сама себя финансировать»,— сообщил глава венгерского правительства в интервью Kossuth.

По мнению господина Орбана, Европа тратит на содержание Украины десятки миллиардов долларов, которых не хватает экономике самой Европы, и «это не может продолжаться бесконечно». Он уточнил, что европейские страны тратят десятки миллиардов долларов на содержание Украины, в том числе, «оплачивают украинские пенсии, счета, мы содержим государственные учреждения, здравоохранение, образование».

Позицию венгерского премьер поддержал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. «Молодец, смело и точно для европейского политика. Можно лишь добавить, что, как только закончится западное финансирование, закончится сама Украина. Она ведь никому не нужна»,— написал он в своем Telegram-канале.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что с февраля 2022 года в бюджет Украины поступило более $40 млрд от международных партнеров. Эти средства должны восполнить дефицит украинского бюджета, который, по данным Минфина страны, составляет $38 млрд. Кроме того, Международный валютный фонд согласовал кредитную программу для помощи Украине на $15,6 млрд на четыре года. Также Евросоюз договорился о выделении Киеву €18 млрд в виде льготных кредитов. Ежемесячно Украине требуется от иностранных партнеров $3 млрд. По данным на конец декабря 2022 года, госдолг Украины превысил $107 млрд.

Что происходит после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов