Премьер Венгрии Орбан назвал Украину несуществующей в финансовом плане страной

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что, по его мнению, Украина является «несуществующим в финансовом плане» государством. По его мнению, военный конфликт на Украине завершится сразу после того, как Запад перестанет выделять Киеву финансирование.
Виктор Орбан
Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ
«По сути, Украина в финансовом отношении — несуществующая страна. Падение экономических показателей огромное, что совершенно объяснимо из-за войны. Очевидно, что Украина не может сама себя финансировать»,— сообщил глава венгерского правительства в интервью Kossuth.
По мнению господина Орбана, Европа тратит на содержание Украины десятки миллиардов долларов, которых не хватает экономике самой Европы, и «это не может продолжаться бесконечно». Он уточнил, что европейские страны тратят десятки миллиардов долларов на содержание Украины, в том числе, «оплачивают украинские пенсии, счета, мы содержим государственные учреждения, здравоохранение, образование».
Позицию венгерского премьер поддержал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. «Молодец, смело и точно для европейского политика. Можно лишь добавить, что, как только закончится западное финансирование, закончится сама Украина. Она ведь никому не нужна»,— написал он в своем Telegram-канале.
Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что с февраля 2022 года в бюджет Украины поступило более $40 млрд от международных партнеров. Эти средства должны восполнить дефицит украинского бюджета, который, по данным Минфина страны, составляет $38 млрд. Кроме того, Международный валютный фонд согласовал кредитную программу для помощи Украине на $15,6 млрд на четыре года. Также Евросоюз договорился о выделении Киеву €18 млрд в виде льготных кредитов. Ежемесячно Украине требуется от иностранных партнеров $3 млрд. По данным на конец декабря 2022 года, госдолг Украины превысил $107 млрд.
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