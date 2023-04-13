Внешний долг России в первом квартале снизился до минимального за 16 лет значения

За первый квартал внешний долг России составил $357,9 млрд, что на 5,9% ($22,6 млрд) ниже показателя на начало 2023 года, сообщает ЦБ. Объем долга стал минимальным за 16 лет — с 1 апреля 2007 года, когда он составлял $355,6 млрд, отмечает «Интерфакс».

«В значительной степени динамика определялась сокращением внешнего долга прочих секторов в части привлеченных кредитов, в том числе в рамках отношений прямого инвестирования»,— говорится в комментарии регулятора.

По оценке Банка России, размер внешней задолженности прочих секторов за первый квартал сократился на 6,6% ($15,9 млрд) и достиг $225,1 млрд. Объем внешнего долга органов госуправления к 1 апрелю уменьшился на $5,9 млрд, до $40,2 млрд. Внешний долг ЦБ и банков РФ уменьшился за первый квартал с $93,4 млрд до $92,5 млрд.

Сегодня, 13 апреля, ЦБ также представил оценку международных резервов России — по состоянию на 7 апреля они составили $600,8 млрд, увеличившись за неделю на $6,9 млрд (1,2%) из-за положительной переоценки.

В конце марта Банк России уточнил оценку внешнего долга РФ на 1 января 2023 года. Внешний долг составил $380,5 млрд. По данным регулятора, внешняя задолженность России за прошлый год снизилась на $101,81 млрд. По словам министра финансов Антона Силуанова, государственный долг РФ на начало 2023 года составил 15,1% ВВП.

Эрдни Кагалтынов