Трамп: Россия не взрывала «Северные потоки»

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что диверсию на газопроводах «Северный поток» совершила не Россия. На виновника инцидента господин Трамп указывать отказался.
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«Я не хочу, чтобы у нашей страны были проблемы, потому не стану отвечать на этот вопрос (о том, кто взорвал газопровод.—"Ъ"). Но я могу сказать, кто этого не делал — этого не делала Россия»,— заявил политик в интервью Fox News.
8 февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал материал под заголовком «Как Америка уничтожила газопровод "Северный поток"», где утверждал, ссылаясь на источник, что взрывы на нитях — результат секретной операции США. В Белом доме доводы господина Херша назвали фикцией.
Позднее российские власти призвали ООН к международному расследованию инцидента. Совбез соответствующую резолюцию отклонил. Внутреннее расследование ведут Германия, Дания и Швеция. США от проведения следственных мероприятий воздержались.
10 апреля Сеймур Херш заявил, что, по его мнению, подрыв «Северных потоков» был спланирован еще в конце 2021 года. Журналист полагает, что таким образом Вашингтон намеревался не допустить начала военной операции РФ на Украине.