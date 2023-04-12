Трамп: Россия не взрывала «Северные потоки»

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что диверсию на газопроводах «Северный поток» совершила не Россия. На виновника инцидента господин Трамп указывать отказался.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Marco Bello/File Photo, Reuters Фото: Marco Bello/File Photo, Reuters

«Я не хочу, чтобы у нашей страны были проблемы, потому не стану отвечать на этот вопрос (о том, кто взорвал газопровод.—"Ъ"). Но я могу сказать, кто этого не делал — этого не делала Россия»,— заявил политик в интервью Fox News.

8 февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал материал под заголовком «Как Америка уничтожила газопровод "Северный поток"», где утверждал, ссылаясь на источник, что взрывы на нитях — результат секретной операции США. В Белом доме доводы господина Херша назвали фикцией.

Позднее российские власти призвали ООН к международному расследованию инцидента. Совбез соответствующую резолюцию отклонил. Внутреннее расследование ведут Германия, Дания и Швеция. США от проведения следственных мероприятий воздержались.

10 апреля Сеймур Херш заявил, что, по его мнению, подрыв «Северных потоков» был спланирован еще в конце 2021 года. Журналист полагает, что таким образом Вашингтон намеревался не допустить начала военной операции РФ на Украине.

Григорий Лейба