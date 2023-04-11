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Коммерсантъ FM
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Депутаты Волынской области запретили деятельность УПЦ

Областной совет Волынской области запретил на ее территории деятельность Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата (МП), сообщает издание «Суспильне». Соответствующий проект решения был принят единогласно: за него проголосовали все 54 депутата.

Они рекомендовали Волынской областной военной администрации расторгнуть договор аренды со Святогорским женским монастырем и все аналогичные договоры «с другими религиозными общинами УПЦ МП, пользующимися памятниками архитектуры». Также депутаты поддержали обращение к верующим УПЦ с призывом разорвать связи с российской православной церковью.

Президент Украины Владимир Зеленский в декабре 2022 года заявил, что в стране запретят деятельность всех религиозных организаций, аффилированных с Россией. Весной от монахов, в частности, потребовали покинуть Киево-Печерскую лавру. Вчера, 10 апреля, депутаты Ровенской области проголосовали за запрет деятельности УПЦ МП.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер

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