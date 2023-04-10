Депутат Рады Гончаренко сообщил о выходе Украины из соглашения с Россией о порядке пересечения границы

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что Украина вышла из соглашения с Россией о порядке пересечения государственной границы. Решение о выходе из соглашения принято Киевом в одностороннем порядке.

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«Рада прекратила действие или внесла изменения в ряд соглашений: №0181 — прекращение действия соглашения между Украиной и Россией о порядке пересечения государственной границы жителями приграничных регионов»,— написал украинский парламентарий в своем Telegram-канале. По его словам, за решение о выходе из соглашения с Россией проголосовали 238 депутатов Рады.

В феврале правительство Украины приняло решение о выходе из трех соглашений пограничного сотрудничества, заключенных с Россией, Белоруссией и СНГ. В частности, Украина прекратила действия соглашения с Россией о взаимодействии в сфере развития пунктов пропуска через российско-украинскую границу. Стороны заключили это соглашение в 2011 году в Донецке. Остальные два соглашения были заключены в 1990-е годы.

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Александр Кислов