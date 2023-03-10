«Страна.ua»: ВСУ применили американскую «умную бомбу» JDAM под Бахмутом

Украинские военные впервые применили высокоточную планирующую авиабомбу JDAM, сообщает «Страна.ua» в Telegram-канале. Снаряд использовали в районе Бахмута.
JDAM
Фото: Markus Schreiber / AP
К сообщению о применении «умной бомбы» приложено видео. На кадрах виден взрыв в районе жилой застройки. «Сообщают, что это применение американской "умной бомбы" JDAM под Бахмутом, в районе захваченной россиянами Курдюмовки»,— отмечает издание.
Комплекты JDAM преобразуют неуправляемые авиабомбы во всепогодные корректируемые («умные») боеприпасы. Наводка снарядов осуществляется на основе технологии GPS.
О поступлении JDAM-ER (усовершенствованные комплекты) на Украину 7 марта сообщил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер. Он также уточнил, что общее количество этих бомб, имеющихся у Украины, ограничено.
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