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«Страна.ua»: ВСУ применили американскую «умную бомбу» JDAM под Бахмутом

Украинские военные впервые применили высокоточную планирующую авиабомбу JDAM, сообщает «Страна.ua» в Telegram-канале. Снаряд использовали в районе Бахмута.

JDAM

JDAM

Фото: Markus Schreiber / AP

JDAM

Фото: Markus Schreiber / AP

К сообщению о применении «умной бомбы» приложено видео. На кадрах виден взрыв в районе жилой застройки. «Сообщают, что это применение американской "умной бомбы" JDAM под Бахмутом, в районе захваченной россиянами Курдюмовки»,— отмечает издание.

Комплекты JDAM преобразуют неуправляемые авиабомбы во всепогодные корректируемые («умные») боеприпасы. Наводка снарядов осуществляется на основе технологии GPS.

О поступлении JDAM-ER (усовершенствованные комплекты) на Украину 7 марта сообщил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер. Он также уточнил, что общее количество этих бомб, имеющихся у Украины, ограничено.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину – читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Григорий Лейба

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