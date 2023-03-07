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Коммерсантъ FM
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США передали Украине дальнобойные бомбы JDAM-ER

Командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер сообщил, что США направили Украине высокоточные бомбы JDAM-ER. Он уточнил, что боеприпасы направили, ориентировочно, в последние три недели, пишет портал The War Zone.

Господин Хекер рассказал об этом в кулуарах симпозиума Ассоциации воздушно-космических сил, который открылся вчера, 6 марта, в Колорадо. «Недавно мы отправили (Украине.— "Ъ") высокоточные боеприпасы, которые имеют увеличенную дальность действия и действуют немного дальше, чем бомба с гравитационным сбросом, и имеют точность (наведения.— "Ъ")», — рассказал он.

Генерал подтвердил The War Zone, что речь идет о JDAM-ER. Он уточнил, что общее количество этих бомб, имеющихся у Украины, ограничено. «У них достаточно (бомб.— "Ъ"), чтобы нанести пару ударов»,— сказал он, не приведя подробностей.

Бомбы Jdam-ER используются ВВС и ВМС США, их также продали более чем в 26 стран. Jdam-ER можно устанавливать на неуправляемые бомбы весом от 220 до 900 кг, превращая их в управляемые. После сброса бомба «раскрывает крылья», что увеличивает дальность ее полета в три раза. Jdam-ER повышенной дальности был разработан в сотрудничестве с ВВС Австралии.

Bloomberg в конце февраля сообщало, что США направят Украине бомбы Jdam-ER с GPS. 20 января Boeing получил заказ от ВВС США на сумму $40,5 млн в рамках заключенного ранее соглашения о производстве Jdam-ER. Работа должна быть завершена к 30 июня.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер

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