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Коммерсантъ FM
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Трамп написал в своей соцсети: «Третья мировая война»

45-й президент США Дональд Трамп сделал в своей соцсети Truth Social запись с одной надписью: «Третья мировая война». Он не сопроводил свою мысль никакими комментариями.

Экс-президент США ранее в апреле говорил о том, что мир находится на пороге третьей мировой войны. Он обвинял в этом своего соперника на выборах 2020 года и действующего главу государства Джо Байдена. В феврале господин Трамп написал в Truth Social, что господин Байден неосознанно подталкивает США к третьей мировой войне. В марте Дональд Трамп называл себя единственным кандидатом в президенты США, который сможет не допустить третью мировую войну.

Как экс-президент, которому грозит до 136 лет тюрьмы, собирается вновь возглавить страну,— в материале «Ъ» «И дольше века длится Трамп».

Леонид Уварчев

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