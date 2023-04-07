YouGov: Трамп обошел Байдена по популярности у избирателей

45-й президент США Дональд Трамп получил бы 44% голосов зарегистрированных избирателей, следует из опроса The Economist — YouGov, выложенного 6 апреля. За действующего президента Джо Байдена проголосовали бы 42%. Согласно январскому опросу, за господина Трампа проголосовали бы 42%, за господина Байдена — 46%.

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Фото: Marco Bello, Reuters Дональд Трамп

Фото: Marco Bello, Reuters

Опрос The Economist — YouGov проводился 1–4 апреля 2023 года среди 1,5 тыс. взрослых граждан США.

Согласно апрельскому опросу, в целом среди американцев за 45-го президента проголосовали бы 40%, за действующего — 38%, согласно январскому опросу, Дональда Трампа поддержали бы 36%, Джо Байдена — 42%.

Господин Трамп подал заявку на участие в президентских выборах в 2024 году в ноябре 2022 года, господин Байден, по данным от середины февраля 2023 года, с решением еще не определился.

Тем временем 4 апреля суд в США официально предъявил обвинения 45-му президенту. Его обвиняют в «фальсификации деловой документации первой степени» по 34 эпизодам.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Дональд Трамп побывал в роли арестанта».

Мария Федотова