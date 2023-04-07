Китай проведет военные учения вблизи Тайваня 10 апреля

Китайская армия 10 апреля проведет учения с боевыми стрельбами у побережья КНР примерно в 130 км от Тайваня, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление морской администрации провинции Фуцзянь. Учения пройдут спустя пять дней после встречи президента Тайваня Цай Инвэнь со спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти в Калифорнии.

Военные учения пройдут в Тайваньском проливе у уезда Пинтан с 7:00 до 20:00 по местному времени, уточняет агентство. При этом в заявлении не упомянут визит госпожи Цай в США.

Президент Тайваня посетила США транзитом в рамках визита в Белиз и Гватемалу, которые признают независимость островного государства. МИД Китая выразил протест против встречи госпожи Цай и господина Маккарти и обещал принять ответные меры. Ранее сегодня, 7 апреля, КНР ввел санкции против американских Института Гудзона и Библиотеки Рональда Рейгана, где прошла встреча главы Тайваня и американского парламентария.

Подробнее — в материале «Ъ» «Визитная красная карточка».

Эрдни Кагалтынов