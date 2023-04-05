FT: Макрон и фон дер Ляйен не убедят Си отказаться от поддержки Путина

Президент Франции Эмманюэль Макрон и глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен не сумеют убедить председателя КНР Си Цзиньпина отказаться от поддержки Москвы, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на мнение политических аналитиков. Европейские лидеры прибыли с официальным визитом в Китай сегодня, 5 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эмманюэль Макрон

Фото: Gonzalo Fuentes, Reuters Эмманюэль Макрон

Фото: Gonzalo Fuentes, Reuters

Собеседники британского издания полагают, что вероятность перемены отношения китайского руководства к России и Владимиру Путину сейчас близка к нулевой. Добиться существенных изменений в политике КНР в отношении украинского кризиса ранее не сумели ни канцлер Германии Олаф Шольц, ни председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Руководство КНР продолжает избегать взаимодействия с президентом Украины Зеленским, указал профессор факультета международных исследований Женского университета Эва (Сеул) Лейф-Эрик Исли. Позиции Китая и Запада по Украине, считает господин Исли, не будут совпадать и после визита европейских лидеров в Пекин.

«Вместо этого Си может удвоить поддержку Путина... Китай будет стремиться вбить клин между союзниками США, нарастить технологическую независимость, оказать давление на уязвимые иностранные компании и завоевать еще большую рынка в развивающихся странах»,— спрогнозировал политолог.

Накануне, 4 апреля, МИД КНР сообщил, что Китай намерен обсуждать с ЕС возможности политического урегулирования украинского конфликта. В преддверии визита в Пекин глава ЕК Урсула фон дер Ляйен указывала, что шаги Китая в контексте украинского конфликта определят дальнейшие отношения страны с ЕС.

Подробнее о возможной роли КНР в урегулировании украинского конфликта — в колонке Дмитрия Дризе на «Ъ FM» «Китай не всесилен».

Григорий Лейба