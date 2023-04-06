Минобороны: в попытке проникновения в Брянскую область участвовали более 15 украинских диверсантов

Минобороны России раскрыло подробности, как была предотвращена попытка украинских диверсантов проникнуть в Брянскую область. По данным ведомства, всего в диверсии участвовало «более 15 боевиков». Инцидент произошел около 8:30 утра мск, утверждают в Минобороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

«В ходе боестолкновения огнем артиллерии Западного военного округа противнику нанесено поражение. Диверсионная группа была рассеяна и, понеся потери, отошла на территорию Украины. Потерь среди российских военнослужащих нет»,— сообщили в российском оборонном ведомстве.

Сегодня, 6 апреля, губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о попытки проникновения группы из 20 украинских деверсантов на территорию области. По его словам, инцидент произошел рядом с поселком Случевск , который находится в одном километре от границы с Украиной.

Новость дополняется.