Минобороны: в попытке проникновения в Брянскую область участвовали более 15 украинских диверсантов

Минобороны России раскрыло подробности, как была предотвращена попытка украинских диверсантов проникнуть в Брянскую область. По данным ведомства, всего в диверсии участвовало «более 15 боевиков». Инцидент произошел около 8:30 утра мск, утверждают в Минобороны.
«В ходе боестолкновения огнем артиллерии Западного военного округа противнику нанесено поражение. Диверсионная группа была рассеяна и, понеся потери, отошла на территорию Украины. Потерь среди российских военнослужащих нет»,— сообщили в российском оборонном ведомстве.
Сегодня, 6 апреля, губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о попытки проникновения группы из 20 украинских деверсантов на территорию области. По его словам, инцидент произошел рядом с поселком Случевск , который находится в одном километре от границы с Украиной.
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