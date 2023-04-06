Путин провел встречи с главами новых регионов

Президент России Владимир Путин провел рабочие встречи с врио глав четырех новых российских регионов — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей — Денисом Пушилиным, Леонидом Пасечником, Владимиром Сальдо и Евгением Балицким.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

В ходе общения с Денисом Пушилиным президент России заявил, что пресечение и предотвращение артиллерийских обстрелов Донбасса является задачей для всех российских воинских формирований, задействованных в военной операции на Украине. Глава ДНР сообщил, что число обстрелов уже существенно сократилось благодаря усилению работы систем противовоздушной обороны и средств контрбатарейной борьбы.

Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник также сообщил, что украинские военные в последнее время стали гораздо реже обстреливать территорию региона, особенно сильно сократилось число обстрелов военных объектов с применением американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

На встрече с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким президент России Владимир Путин поручил предусмотреть все необходимые социальные гарантии для бойцов добровольческого батальона имени Павла Судоплатова, участвующего в военной операции на Украине. Глава государства пообещал господину Балицкому, что медицинские учреждения в Запорожской области «будут на порядок лучше, чем в неосвобожденных городах», для них будут готовить специалистов и снабдят современным оборудованием.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо предложил главе государств рассмотреть вопрос о строительстве в регионе крупного агрокластера. Стоимость проекта он оценил в 25 млрд руб. По словам господина Сальдо, эти вложения окупятся «в ближайшие года два». Владимир Путин пообещал оказать необходимую помощь для реализации этого проекта. Также он поручил главе Херсонской области усилить темпы газификации региона (в настоящее время уровень обеспеченности жителей области природным газом составляет всего 27%).

ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России 30 сентября 2022 года. Запад и Украина не признали территориальные изменения и осудили их, назвав аннексией.

Подробнее о военной операции на Украине читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов