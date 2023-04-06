Пасечник сообщил Путину о сокращении обстрелов ЛНР со стороны Украины

Врио главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что вооруженные силы Украины стали меньше обстреливать территорию региона. Особенно сильно сократилось число ударов по военным объектам.
Фото: пресс-служба президента РФ
«Противник гораздо реже стал обстреливать территорию Луганской Народной Республики. Почему-то реже используются HIMARS-ы, причем если раньше они использовались по объектам, где располагались военнослужащие и склады с вооружением, то сейчас наносятся хаотические удары больше по мирному населению»,— рассказал господин Пасечник.
По словам врио главы ЛНР, единственная цель ударов вооруженных сил Украины по территории республики — «попытка дестабилизировать обстановку» в регионе.
Владимир Путин, комментируя сокращения числа обстрелов ЛНР со стороны Украины, заявил, что «не до этого им сейчас».
Ранее сегодня, 6 апреля, Владимир Путин заявил, что пресечение и предотвращение артиллерийских обстрелов Донбасса является задачей для всех российских воинских формирований, задействованных в военной операции на Украине.
Подробнее о военной операции на Украине читайте в онлайн-трансляции «Ъ».