Пасечник сообщил Путину о сокращении обстрелов ЛНР со стороны Украины

Врио главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что вооруженные силы Украины стали меньше обстреливать территорию региона. Особенно сильно сократилось число ударов по военным объектам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Противник гораздо реже стал обстреливать территорию Луганской Народной Республики. Почему-то реже используются HIMARS-ы, причем если раньше они использовались по объектам, где располагались военнослужащие и склады с вооружением, то сейчас наносятся хаотические удары больше по мирному населению»,— рассказал господин Пасечник.

По словам врио главы ЛНР, единственная цель ударов вооруженных сил Украины по территории республики — «попытка дестабилизировать обстановку» в регионе.

Владимир Путин, комментируя сокращения числа обстрелов ЛНР со стороны Украины, заявил, что «не до этого им сейчас».

Ранее сегодня, 6 апреля, Владимир Путин заявил, что пресечение и предотвращение артиллерийских обстрелов Донбасса является задачей для всех российских воинских формирований, задействованных в военной операции на Украине.

Подробнее о военной операции на Украине читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов