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Коммерсантъ FM
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СМИ: в Химках на территорию ракетостроительного завода упал самодельный дрон с камерой

В Московской области самодельный дрон упал на территории расположенного в Химках завода «Факел», производящего системы противовоздушной обороны (ПВО), сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

«Дрон с размерами 300 на 300 мм упал на территории завода около 8 утра мск. На беспилотнике не было боеприпасов, а только средства фото- и видеофиксации»,— пишет издание. Источник «Известий» уточняет, что беспилотный летательный аппарат, по всей видимости, должен был сфотографировать территорию завода «Факел», однако благодаря работе средств радиоэлектронной борьбы дрон был выведен из строя и упал.

Власти Подмосковья и силовые структуры пока не комментировали информацию об обнаружении дрона на территории оборонного завода.

28 марта обломки неизвестного беспилотника желто-синего цвета были найдены около железнодорожных путей в Новой Москве. По данным РЕН ТВ, на крыльях дрона была написана фраза «Слава Украине».

26 февраля сообщалось о падении начиненного взрывчаткой беспилотника в деревне Габастово Коломенского района Московской области рядом с принадлежащей «Газпрому» компрессорной станцией. Откуда прилетел аппарат и кому принадлежал, не уточнялось. По данным ТАСС, дрон был иностранного производства и на оснащении у российских подразделений не стоял.

Александр Кислов

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