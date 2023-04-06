МИД Литвы: посредничество КНР в урегулировании конфликта угрожает суверенитету Украины

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что Китай не должен выступать в качестве мирного посредника в российско-украинском конфликте, потому что это угрожает суверенитету Украины. Об этом он сказал Bloomberg.

«Мы уже видели, что они (КНР.— “Ъ”) подстраиваются или хотят, чтобы Россия подстроилась под их версию мирового порядка. И определенно в этом мировом порядке Украина не сможет сохранить свой полный суверенитет»,— сказал господин Ландсбергис.

Министр считает, что Китай рассматривает России в качестве сателлита. Он заявил, что предложения Китая по урегулированию конфликта на Украине не являются мирным планом. «Нельзя иметь полный суверенитет страны при потере территорий»,— уверен господин Ландсбергис.

Китай представил мирный план по Украине 24 февраля, в годовщину ввода войск РФ на Украину. Он состоит из 12 пунктов, в том числе из обязательств по прекращению боевых действий. Власти КНР считают, что нужно начать мирные переговоры, прекратить односторонние санкции, а также гарантировать вывоз украинского зерна и снижение стратегических рисков. План не предполагает вывода войск РФ и не касается вопроса принадлежности территорий.

Президент США Джо Байден заявлял, что план Китая выгоден только России. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что предложения Пекина — не план конкретных действий, а размышления на этот счет. Президент РФ Владимир Путин во время визита председателя КНР в Москву предложил взять китайский план за основу.

О визите председателя КНР в Москву читайте в публикации «Ъ» «Пекинская шутка».

Эрдни Кагалтынов