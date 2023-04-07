Прокатная десятка

6 апреля в прокат вышел ряд фильмов, среди которых австралийское фэнтези «Бюро магических услуг» и российская драма «Наводнение». Что посмотреть в кино на выходных — в подборке «Ъ».
Три мушкетера: Д`Артаньян
- Режиссер: Мартин Бурбулон
- В ролях: Франсуа Сивиль, Венсан Кассель, Ромен Дюрис, Пио Мармай, Ева Грин
- Жанр: боевик, приключения, история / Франция, Германия, Испания / 121 мин.
- В прокате: с 6 апреля
Кинокритик Юлия Шагельман: «Франсуа Сивилю, играющему "юного" гасконца д`Артаньяна, 33 года, и остальные персонажи тоже значительно повзрослели. Глядя на 56-летнего седого Атоса (Венсан Кассель) и 48-летнего Арамиса (Ромен Дюрис), начинаешь как никогда сочувствовать этим взрослым дяденькам, которых судьба-злодейка держит на низших ступеньках армейской карьерной лестницы.
Неудивительно, знаете ли, что Атос столько пьет, а Арамис даже на дуэлях дерется с видом крайней усталости от этой проклятой жизни. Портос (Пио Мармай) в свои 38 лет по сравнению с ними относительно молод, хотя под буйной растительностью на его лице этого все равно не разглядишь. Сюжет, разумеется, тоже претерпел значительные преобразования. Начать с того, что в первые пять минут экранного времени, еще до титров, д`Артаньяна хоронят живьем… Из могилы бравый гасконец, естественно, выбирается и продолжает свой путь в Париж. Там некоторое время все идет по знакомой дорожке: он случайно сталкивается с тремя мушкетерами и получает три вызова на дуэль, которые становятся началом прекрасной дружбы. Но она так и не успевает толком вызреть, поскольку сценаристы вновь отбрасывают книгу и погружаются в пучины политических интриг и религиозных конфликтов».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Пому-пому-помучаемся мы на своем веку».
Бюро магических услуг
- Режиссер: Джеффри Уокер
- В ролях: Патрик Гибсон, Кристоф Вальц, Сэм Нил, Миранда Отто, Дэймон Херриман
- Жанр: фэнтези / Австралия / 117 мин.
- В прокате: с 6 апреля
Кинопрокатчик «Global Film»: «Самые обычные клерки работают в весьма необычной фирме. Здесь распутывают самые странные происшествия и занимаются поисками магических артефактов. Непримечательная парочка стажеров — исполнителей среднего звена, даже не подозревает, во что ввязалась, и думает лишь о том, как бы разобраться с рутиной до ужина, желательно не изменив ход истории и не повергнув Вселенную в хаос временных парадоксов. Иначе повышения им точно не видать».
Наводнение
- Режиссер: Иван И. Твердовский
- В ролях: Анна Слю, Софья Шидловская, Максим Щеголев, Влад Прохоров
- Жанр: драма / Россия / 97 мин.
- В прокате: с 6 апреля
Обзор «Ъ-Weekend»: «Поверх сюжета Замятина Твердовский чертит свою собственную схему цитат и аллюзий….
Действие этого "Наводнения" происходит в замкнутом пространстве загородного пансионата с несколькими бассейнами, в том числе и открытым. Здесь под надзором бездетной пары тренеров Софьи и Трофима (Анна Слю и Максим Щеголев) тренируется смешанная команда старшеклассников; в ее составе — немая Аня, племянница Софьи, сирота, потерявшая дар речи после смерти матери. Аня бегает с парнями в сауну (со служебного расследования этого происшествия начинается фильм), также за ней ухаживает положительный мальчик из команды — но, в соответствии с текстом первоисточника, сексом с ней определенно занимается только один человек. Муж Софьи, Трофим.
При всей своей шокирующей актуальности "Наводнение" не выглядит снятым "на злобу дня". Если буквальная экранизация рассказа Замятина органично смотрелась в 90-х, то снятый Твердовским фильм кажется бомбой из самого начала 2010-х… Но жестокость происходящего в кадре сбалансирована у Твердовского условностью сценографии; а самое страшное тут — не сцена убийства или изнасилования, а "физическая" игра Анны Слю, чье лицо становится буквально пластическим материалом, по которому пробегают волны-судороги истерических гримас».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Несвободное плавание».
Профессор и призрачный убийца
- Режиссер: Джордж Галло
- В ролях: Коул Хаузер, Морган Фриман, Мюриэль Хилейр, Вернон Дэвис
- Жанр: триллер, криминал, детектив / США / 92 мин.
- Слоган: «Чтобы разгадать тайну, взгляни на мир его глазами»
- В прокате: с 6 апреля
Кинопрокатчик «Экспонента»: «Полиции разных стран сталкиваются с серией загадочных и жестоких убийств, похожих на ритуальные. Расследования неизменно заходят в тупик, поскольку убийца исчезает с места преступления, словно призрак. Взявшись за дело, детектив Бойд знакомится с университетским профессором Мэклзом, изучающим древние магические культы, в которых для получения поддержки темных сил практикуются человеческие жертвоприношения. Теперь профессору предстоит окунуться в глубины психологии убийц и раскрыть тайну, стоящую за жестокими преступлениями».
Тень Караваджо
- Режиссер: Микеле Плачидо
- В ролях: Риккардо Скамарчо, Микаэла Рамаццотти, Луи Гаррель, Изабель Юппер, Микеле Плачидо
- Жанр: драма, биография, история / Италия, Франция / 120 мин.
- В прокате: с 30 марта
Обзор «Ъ-Weekend»: «Новый фильм Микеле Плачидо "Тень Караваджо" — попытка традиционной биографии выдающегося художника, чей гений не поняли и не оценили современники: от их рук великий живописец позднего Ренессанса, по спорной версии автора, и погиб. История взлета и падения Микеланджело Меризи по прозвищу Караваджо рассказана устами таинственного папского дознавателя по прозвищу Тень. Тень — инквизитор, прикидывающийся, как многие агенты охранки, философом. Смехотворные претензии мучителя человеческих душ на звание их знатока довольно выразительно изображает Луи Гаррель. Он морщит брови и поджимает губы, выслушивая показания очередного напуганного свидетеля, повествующего о прегрешениях Караваджо. Среди свидетелей значится и сам Плачидо в роли кардинала дель Монте, пресыщенного ценителя прекрасного, впрочем предающего Караваджо ради внутрицеховых интриг в конклаве. Другим покровителем бунтующего маэстро выступает маркиза Констанца Сфорца Колонна (Изабель Юппер), вожделеющая Караваджо (Риккардо Скамарчо) с первых кадров, но тоже лишающая его столь необходимой поддержки в решительную минуту».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «От "Спрута" к "Медузе"».
Дитя тьмы
- Режиссер: Мишель Гарса Сервера
- В ролях: Наталия Солан, Альфонсо Досаль, Майра Баталья, Соня Коу
- Жанр: ужасы, драма / Мексика, Перу / 97 мин.
- Слоган: «Оно питается душами невинных»
- В прокате: с 30 марта
Кинокритик Михаил Трофименков: «Перебесившись в подростковом возрасте, Валерия (Наталья Солан), кажется, получает высшее образование и обретает простое женское счастье по-мексикански. Любящий муж Рауль (Альфонсо Досаль), работающий, кажется, в рекламном бизнесе, дом — полная чаша. Никаких забот: можно всласть предаваться любимому хобби — столярному, вы не ослышались, ремеслу. Забеременеть, правда, никак не удается, но то ли паломничество к 33-метровой статуе той самой святой Девы в Окуилане, то ли терпение и труд в постели приносят свои плоды. Девочка! У них будет девочка!.. Как-то раз, выглянув в окошко, героиня видит на балконе соседнего дома некую женщину. Помахав Валерии рукой, та выбрасывается из окна и, несмотря на коллекцию открытых переломов, шустро ползет по асфальту двора.
С этого момента травмированная "сущность", как именуются такие монстры в "Медее" Волошина, подчиняет себе воображение будущей матери. Шмыгает по лестничной клетке, таится под кроватью и вообще позволяет себе черт знает что».
Подробнее о фильме — в материалах «Ъ» «Стон матери и ребенка» и «Переломанный момент».
Айта
- Режиссер: Степан Бурнашев
- В ролях: Иннокентий Луковцев, Андрей Фомин, Георгий Бессонов, Ильяна Павлова
- Жанр: драма / Россия / 86 мин.
- Слоган: «Ты запомнишь это имя навсегда»
- В прокате: с 30 марта
Кинокритик Юлия Шагельман: «Действие "Айты" разворачивается в маленьком якутском поселке, заливаемом бесконечными дождями, размывшими дороги и отрезавшими его от "большой земли"…
Ночной вызов поднимает с постели следователя Николая (Иннокентий Луковцев): старшеклассница Айта (Айталыына Яковлева) пыталась покончить с собой. К сожалению, спасти девочку не удается, при этом на вскрытии оказывается, что она была беременна, а в ее кармане мать (Ильяна Павлова) находит записку со словами "Ненавижу тебя, Афоня", указывающими на возможного виновника трагедии. В поселке живет только один Афоня — это переехавший из Воронежской области русский полицейский (Андрей Фомин), подчиненный Николая. Выясняется, что именно он роковым вечером подвез Айту, возвращавшуюся домой с вечеринки, а вскоре находятся и свидетели, которые утверждают, что не раз видели девочку с Афанасием в его машине, где они целовались. Тот отрицает, что у него была связь со школьницей — да, один раз подвез и больше ничего, но благодаря соцсетям информация о "менте-педофиле" распространяется по поселку, как пожар».
Подробнее о фильме — в материалах «Ъ» «Правые и невиноватые» и «"Нужно рассказывать друг другу о себе"».
Взломщик
- Режиссер: Николас Дачемин Харвард
- В ролях: Кейт Босворт, Райан Филипп, Том Райт, Винг Реймз, Чарли Уэбер
- Жанр: боевик, триллер, детектив / США / 92 мин.
- В прокате: с 30 марта
Кинокритик Юлия Шагельман: «Хороший парень — это Миллер Грэм (Райан Филипп), слесарь, который умеет гениально вскрывать замки. В начале картины он со своим другом Кевином (Джордж Акрам) отправляется грабить некую контору, в которой стоит сейф с наличностью. Оба делают это, что называется, по семейным обстоятельствам: Миллеру надо обеспечивать жену и маленькую дочку, а Кевину — младшую сестру. Прикрытие операции обеспечивает грязный коп по фамилии Цвик (Джеффри Нордлинг). Естественно, все идет не по плану, на место преступления является полиция, Цвик убивает несчастного Кевина, обставив все так, как будто тот стрелял в него первым, заставляет Миллера молчать, угрожая его семье, и отправляет его в тюрьму.
Через десять лет Миллер выходит по УДО за хорошее поведение. Встречает его старый друг Фрэнк (Винг Реймс), который пристраивает нашего героя в свою слесарную мастерскую, хотя трудиться по специальности тот не может без лицензии, поэтому вынужден прикидываться разнорабочим. Но Миллер не ропщет: он твердо намерен вести законопослушную жизнь, а также наладить отношения с теперь уже бывшей женой Бет (Кейт Босуорт) и двенадцатилетней дочкой Линдси (Мадлен Гибо)».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Медвежатник дюж, да неуклюж».
Джон Уик 4
- Режиссер: Чад Стахелски
- В ролях: Киану Ривз, Донни Йен, Билл Скарсгард, Лоренс Фишберн, Хироюки Санада
- Жанр: боевик, триллер, криминал / США / 169 мин.
- В прокате: с 23 марта
Кинокритик Юлия Шагельман: «С течением времени франшиза утратила и без того условную привязку к реальности, которая у нее имелась в самом начале… Новый антагонист, жаждущий извести Джона Уика, как будто его ничему не научили предыдущие выпуски,— французский аристократ, маркиз де Грамон (Билл Скарсгард), чья штаб-квартира располагается в здании Фонда Луи Виттона, завтракает он в Версале, а злодейские разговоры ведет в галереях…
По традиции, авторы отдали заметные партии легендам экшен-жанра. В новом фильме они играют очередных старых друзей Уика, о которых мы впервые слышим: Хироюки Санада — менеджера отеля для наемных убийц "Континенталь" в Осаке, который встает на сторону Джона в его противостоянии с маркизом; Донни Йен — слепого мастера боевых искусств, которого, наоборот, маркиз нанимает для расправы над героем. Также тут есть киллер по прозвищу Никто (Шамир Андерсон), который отвечает за нечто доселе во франшизе невиданное и неслыханное — юмор. Хотя в основном и ему, и остальным персонажам приходится вести диалоги, состоящие из фраз вроде "Он отнимает жизнь и дарит смерть" или "Мертвые мертвы, а живые продолжают жить" и заполняющие паузы между боевыми сценами».
Подробнее о фильме — в материалах «Ъ» «Джон Уик возвращается» и «Колобок в аду».
Путешественница во времени
- Режиссер: Оливье Тренэр
- В ролях: Лу де Лааж, Рафаэль Персонас, Изабель Карре, Грегори Гадебуа
- Жанр: драма, мелодрама / Франция / 120 мин.
- Слоган: «Любовь сквозь вселенные»
- В прокате: с 23 марта
Кинокритик Юлия Шагельман: «В 2052 году примерно восьмидесятилетняя Джулия Файнман (Лу де Лааж) наблюдает за своей маленькой внучкой, играющей на берегу моря, и размышляет о своей жизни. Как у большинства из нас, она состояла из случайностей, больших и мелких, возможно, даже не замеченных сразу, но с расстояния в несколько десятков лет кажущихся важными и определяющими…
В 1989 году семнадцатилетняя Джулия (та же Лу де Лааж) учится в колледже в Амстердаме и готовится стать великой пианисткой. Это мечта ее родителей, в первую очередь отца, мастера по изготовлению роялей (Грегори Гадебуа), но девушка, в общем, не возражает и прилежно занимается. Новости о падении Берлинской стены взбудораживают студентов, они решают посмотреть на историческое событие своими глазами, и подруге (Эстер Гаррель) даже удается уговорить послушную тихоню Джулию присоединиться к этому путешествию. Однако в этот момент история главной героини раздваивается: одна ее версия загружается в автобус со всей компанией, устраивает у обломков стены импровизированное выступление и попадает в газеты — к вящему неудовольствию родителей, ничего не знавших об этой маленькой авантюре. Вторая возвращается за забытым паспортом, попадается на глаза преподавательнице и никуда не едет. Теперь мы наблюдаем за двумя Джулиями, потом их станет еще больше».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Счастья были так возможны».