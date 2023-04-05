Глава МИД Венгрии считает, что пока рано говорить о членстве Украины в НАТО

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что сейчас говорить о вступлении Украины в НАТО «совершенно нереально». По его мнению, альянсу следует воздерживаться от решений и заявлений, которые могут привести к эскалации конфликта России и Украины.

«Очевидно, говорить о членстве Украины в НАТО совершенно нереально. Думаю, что сейчас правильно было бы сконцентрироваться на одном — чтобы как можно скорее закончилась война. И, по-моему, необходимо воздерживаться от всех решений, проявлений и даже высказываний, которые ведут за собой эскалацию»,— сказал Петер Сийярто журналистам после саммита глав МИДов стран НАТО в Брюсселе (цитата по «РИА Новости»).

Президент Украины Владимир Зеленский подал заявку о вступлении страны в НАТО в ускоренном порядке в сентябре 2022 года. Bloomberg в ноябре писал, что Украину не собираются принимать в альянс. 4 апреля Financial Times сообщала, что НАТО пока не готово обсуждать сроки вступления Украины в альянс, но может увеличить ее финансирование.

Что происходит на 406-й день после ввода России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко