«РИА Новости»: Усс-младший находится в базе розыска Интерпола

В базе розыска Интерпола появилась карточка с данными сына красноярского губернатора Артема Усса, бежавшего из-под ареста в Италии в Россию, сообщил «РИА Новости» источник в итальянских правоохранительных органах. Данные о господине Уссе помещены в базу американской стороной. В США его считают виновным в контрабанде нефти, экспорте из США через подставные компании военных технологий и отмывании денег.

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«Согласно нашим сведениям, он уже находился в списке разыскиваемых Интерпола, дальнейшие действия с его пребыванием в базе зависит от США как источника мандата»,— сказал собеседник агентства.

21 марта суд в Италии одобрил экстрадицию Артема Усса в США. На следующий день господин Усс бежал: по данным итальянских газет, он снял электронный браслет и скрылся в неизвестном направлении.

Артема Усса задержали в Милане 17 октября 2022 года по запросу Минюста США. 25 октября во время заседания в Апелляционном суде в Милане господин Усс отверг свою вину. По его словам, последний раз он был в США в 14 лет.

27 октября 2022 года Артем Усс был заочно арестован в России по подозрению в отмывании денег. 28 октября его объявили в федеральный розыск. 2 декабря Артема Усса перевели под домашний арест в пригороде Милана. 16 января господин Усс в ходе судебного заседания в Милане попросил об экстрадиции в Россию.

4 апреля Артем Усс рассказал, что находится в Москве. Он добровольно явился в следственный департамент МВД, где в отношении него расследуется уголовное дело об отмывании денежных средств. После допроса, несмотря на избранную ранее меру пресечения в виде ареста, обвиняемого отпустили под подписку о невыезде.

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Мария Федотова