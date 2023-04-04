«Китай не всесилен»

Пекин выступил с официальным заявлением по случаю предстоящего визита президента Франции Эмманюэля Макрона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Они намерены предложить председателю КНР Си Цзиньпину активнее подключиться к мирному процессу по Украине. Среди прочего Запад призывает его лично переговорить с украинским президентом Владимиром Зеленским. Официальный Киев, со своей стороны, не возражает против подобного диалога. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе без оптимизма оценивает миссию Эмманюэля Макрона и Урсулы фон дер Ляйен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин выступила со специальным комментарием относительно предстоящего визита высоких гостей. Пекин готов обсуждать с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Франции Эмманюэлем Макроном политическое урегулирование кризиса вокруг Украины. При этом китайская сторона надеется, что посланники объединенной Европы продемонстрируют стратегическую независимость и политическую мудрость.

Где-то мы нечто подобное уже слышали, не правда ли? Да, официальные лица в Российской Федерации выступают со схожих позиций. Впрочем, вне зависимости от этих и других протокольных заявлений создается впечатление, что миссия президента Франции и главы Еврокомиссии провалилась, не начавшись. Вспоминаем звонки Макрона Владимира Путину, многочасовые переговоры, визиты. И что? Ничего.

Не будем, конечно же, давать советы мировым лидерам. Однако находиться в роли просителя всегда плохо, это порочная практика. Хорошо, допустим, поговорит в итоге Си Цзиньпин с Зеленским — призовет его к компромиссу с Москвой. И что дальше? Опять же ничего. Понятно, что Макрону и фон дер Ляйен нужны политические достижения. Но с какой стати китайское руководство должно им в этом помогать? Это во-первых.

А во-вторых, откуда такая уверенность, что Китай может в один момент взять и остановить боевые действия? Есть большие сомнения на этот счет.

И вообще Пекин не всесилен. Так что, может быть, не нужно его особо упрашивать? Может быть, последовать примеру бывшего спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси и поступить исходя из личных интересов? ЕС — крупнейший торговый партнер Китая, кстати, в разы больший, чем Россия.

Как бы то ни было, возвращаемся к началу. Посыл китайских товарищей понятен: подыграйте нам, большому Китаю, пойдите хоть в чем-то наперекор своему главному союзнику, США, и тогда поговорим предметно. Тем временем агентство Kyodo сообщило, что Китай занял нейтральную позицию относительно принадлежности Курильских островов. Это трактуется как демонстративный шаг в сторону Москвы и, соответственно, идет вразрез с позицией коллективного Запада.

Почему это подается как сенсация? Потому что в далеком 1964 году великий кормчий Мао Цзэдун открыто поддержал Японию в так называемом территориальном вопросе. И вот спустя почти 60 лет позиция поменялась. Однако вся эта история, по сути дела, напоминание о том, что не всегда отношения РФ и КНР были безоблачными. Всякое бывало, в том числе и силовое противостояние на острове Даманском.

Нынче он называется Чжэньбаодао и входит в состав Китайской Народной Республики. При чем же здесь Макрон, спросите вы. Принято считать, что своему нынешнему процветанию Китай обязан в первую очередь все тому же Западу. А ранее ему помогал СССР, в том числе и во времена великого Мао. Это к вопросу о том, кто кого должен упрашивать и призывать к конструктивному подходу.

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