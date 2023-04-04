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Коммерсантъ FM
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Китай готов обсудить с ЕС политическое урегулирование украинского кризиса

КНР готова обсуждать с Евросоюзом (ЕС) политическое урегулирование кризиса на Украине, сообщила официальный представитель китайского МИДа Мао Нин.

«Мы готовы обсуждать с европейской стороной политическое урегулирование кризиса, мы также ожидаем, что европейская сторона продемонстрирует стратегическую независимость и политическую мудрость и предпримет решительные шаги для достижения долгосрочного мира и стабильности в Европе»,— сообщила представитель МИД КНР (цитата по «РИА Новости»).

Также госпожа Мао в очередной раз подчеркнула, что Китай не является стороной украинского конфликта и выступает за его мирное разрешение.

Накануне, 3 апреля, Мао Нин заявила, что «здоровое и стабильное» развитие отношений между КНР и Евросоюзом не только отвечает интересом обеих сторон, но и «способствует миру и стабильности» во всем мире.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен прибудет в КНР с официальным визитом завтра, 5 апреля. В преддверии поездки госпожа фон дер Ляйен указывала, что шаги Китая в контексте украинского конфликта определят дальнейшие отношения страны с ЕС. Вместе с главой ЕК в Пекин едет президент Франции Эмманюэль Макрон.

Подробнее о предстоящем визите Эмманюэля Макрона в Пекин — в материале «Ъ» «Переговорчивый президент».

Григорий Лейба

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