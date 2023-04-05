Кремль не комментирует обвинения Трампу из-за нежелания вмешиваться во внутренние дела США

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «не вправе» комментировать дело экс-президента США Дональда Трампа. Он отметил, что Москва не считает допустимым вмешиваться в дела Вашингтона.

«Мы не считаем себя вправе каким-то образом вмешиваться во внутренние дела США и считаем, что и США не вправе вмешиваться в наши дела. Поэтому не хотели бы это комментировать»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

Вчера, 4 апреля, окружной судья Манхэттена предъявил обвинения господину Трампу. Подобное произошло впервые в истории США. Его заподозрили в «фальсификации деловой документации первой степени» по 34 эпизодам. Конечной целью, как считает прокуратура, было сокрытие информации, которая могла помешать победе Дональда Трампа на выборах-2016. Сам экс-президент назвал уголовное дело против него «вмешательством в выборы». Следующее предварительное заседание по делу пройдет 4 декабря.

Подробности — в публикации «Ъ» «Дональд Трамп побывал в роли арестанта».

Лаура Кеффер