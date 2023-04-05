Испания передаст танки Leopard Украине во второй половине апреля

Власти Испании направят Украине шесть танков Leopard во второй половине апреля, сообщила глава Минобороны страны Маргарита Роблес. Она исключила передачу Киеву истребителей.
Танк Leopard
Фото: Ints Kalnins, Reuters
«Наша идея состоит в том, чтобы во второй половине апреля эти первые шесть танков были направлены на Украину»,— рассказала министр в интервью местному каналу TVE (цитата по ТАСС). Она добавила, что Испания уже начала ремонт еще четырех танков, которые передаст Украине.
В марте Германия и Испания завершили обучение первых групп украинских военных управлению Leopard 2. Помимо Мадрида и Берлина о намерении передать немецкие танки Leopard Киеву также говорили Швеция и Польша. Варшава уже передала украинским военным как минимум четыре машины.
Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».