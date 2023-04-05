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Коммерсантъ FM
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МИД Казахстана напомнил, что страна не подписывала Римский статут МУС

Римский статут Международного уголовного суда (МУС) не действует в Казахстане, потому что страна его не подписывала. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

Фото: Пресс-служба МИД Казахстана

Фото: Пресс-служба МИД Казахстана

«Мы не подписывали и не ратифицировали Римский статут. Действие статута на Казахстан не распространяется, и мы по нему никаких обязательств не имеем»,— уточнил представитель казахстанского ведомства.

МУС организован на основании Римского статута 1998 года, который подписали 123 страны. В их числе все 27 стран ЕС. Юрисдикцию суда не признают Россия, а также США и Китай. По 63-й статье Римского статута МУС заочный судебный процесс невозможен. Приводить ордер в исполнение обязаны государства—члены Римского статута.

17 марта МУС выдал ордер на арест президента Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. Суд считает, что они «предположительно несут ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей)» с Украины. Германия, Армения и Австрия уже подтвердили свои обязательства выполнять решения МУС. Кремль недоволен позицией Армении.

Подробности — в публикации «Ъ» «Армения мотает на МУС».

Лаура Кеффер

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