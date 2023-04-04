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Коммерсантъ FM
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Хакерская группа NoName 057(16) атаковала правительственные сайты Финляндии

Хакерская группа NoName 057(16) совершила кибератаки на сайты парламента Финляндии, премьер-министра страны Санны Марин и государственного научно-исследовательского центра VTT, а также на портал городского транспорта Хельсинки.

«"Провожаем" Финляндию в НАТО серией кибератак и в качестве дембельского аккорда кладем сайт центра технических исследований Финляндии VTT»,— сказано в сообщении в Telegram-канале NoName 057(16). Позже в Telegram-канале появились сообщения о кибератаках на другие правительственные порталы в Финляндии.

Как писали финские СМИ, некоторое время при попытке загрузки сайтов выдавалась ошибка «отказ в обслуживании». К вечеру сайт парламента Финляндии работает в штатном режиме, порталы Санны Марин, VTT и городского транспорта Хельсинки по-прежнему недоступны.

4 апреля Финляндия официально вступила в НАТО. Страна стала 31-м членом альянса. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков говорил, что Россия «в подходящий момент» обнародует ответные действия. Страна подала заявку о вступлении в НАТО из-за ввода российских войск на Украину.

Подробнее о процессе вступления — в материале «Ъ» «Финляндии это НАТО».

Олеся Павленко

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