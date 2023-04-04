Минцифры предлагает упростить получение Fan ID для детей и пенсионеров

Минцифры предлагает разрешить детям до 14 лет проходить идентификацию для посещения матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) без посещения МФЦ, а пенсионеров и инвалидов пускать на игры без очереди. Об этом говорится в подготовленном министерством проекте постановления, он опубликован на портале нормативных актов.

Согласно пояснительной записке, дети до 14 лет смогут пройти идентификацию для получения паспорта болельщика (Fan ID) удаленно, с использованием портала «Госуслуги». Минцифры получит право проверки их данных с использованием государственных информационных систем. Инвалиды смогут пройти идентификацию с помощью лиц, ответственных за направление групповых заявлений на оформление Fan ID.

Закон о Fan ID вступил в силу с 1 июля 2022 года, с декабря его распространили на все матчи премьер-лиги. На фоне повсеместного внедрения системы идентификации болельщиков начиная с весенней части турнира РПЛ количество зрителей на трибунах уменьшилось. В марте президент Владимир Путин поручил к 1 мая принять меры по упрощению использования Fan ID. В апреле РПЛ сообщила, что отправила предложения по улучшению работы карты болельщика.

Подробности — в публикации «Ъ» «Fan ID добрался до самого фана».

Лаура Кеффер