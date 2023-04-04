Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минцифры предлагает упростить получение Fan ID для детей и пенсионеров

Минцифры предлагает разрешить детям до 14 лет проходить идентификацию для посещения матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) без посещения МФЦ, а пенсионеров и инвалидов пускать на игры без очереди. Об этом говорится в подготовленном министерством проекте постановления, он опубликован на портале нормативных актов.

Согласно пояснительной записке, дети до 14 лет смогут пройти идентификацию для получения паспорта болельщика (Fan ID) удаленно, с использованием портала «Госуслуги». Минцифры получит право проверки их данных с использованием государственных информационных систем. Инвалиды смогут пройти идентификацию с помощью лиц, ответственных за направление групповых заявлений на оформление Fan ID.

Закон о Fan ID вступил в силу с 1 июля 2022 года, с декабря его распространили на все матчи премьер-лиги. На фоне повсеместного внедрения системы идентификации болельщиков начиная с весенней части турнира РПЛ количество зрителей на трибунах уменьшилось. В марте президент Владимир Путин поручил к 1 мая принять меры по упрощению использования Fan ID. В апреле РПЛ сообщила, что отправила предложения по улучшению работы карты болельщика.

Подробности — в публикации «Ъ» «Fan ID добрался до самого фана».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...