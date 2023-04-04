«Газпром» восстановил прокачку через Украину до уровня 2022 года на фоне дорожающего газа

Объем поставляемого «Газпромом» через Украину газа на сегодня, 4 апреля, составил 41,7 млн куб. м, говорится на сайте Оператора ГТС Украины. Это на 2,2 млн куб. м больше, чем накануне (39,5 млн куб. м), и соответствует уровню 2022 года. Транспортировка российского газа ведется через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа», заявки на прокачку через ГИС «Сохрановка» Украина отклоняет.

Вчера, 3 апреля, стоимость газа в Европе выросла до максимума за последние 22 дня. К закрытию торгов фьючерс на хабе TTF в Нидерландах стоил $588 за 1 тыс. куб. м. В начале марта уровень запасов газа в европейских хранилищах опустился ниже 60%, после чего Евросоюз (ЕС) нарастил закачку в ПХГ. По состоянию на 2 апреля она была на уровне 134 млн куб. м, что стало максимумом за последние два года.

В 2022 году «Газпром» поставлял через украинский маршрут в среднем 41–42 млн куб. м каждый день. Сейчас газ из России в Европу поступает только через Украину и Турцию. В этом году «Газпром» впервые увеличил прокачку через украинскую территорию 1 февраля. В начале апреля поставки «Газпрома» в страны ЕС через Украину начали уменьшаться.

Подробности — в публикации «Ъ» «"Газпром" похолодел к Европе».

Лаура Кеффер