Защита журналиста WSJ Гершковича, задержанного в Екатеринбурге, обжаловала его арест

Защита журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича направила апелляционную жалобу на его арест по уголовному делу о шпионаже. Жалоба адвокатов журналиста из США поступила в Лефортовский суд Москвы сегодня, 3 апреля, сообщил «Интерфакс».

Сотрудники ФСБ задержали Эвана Гершковича в Екатеринбурге 30 марта, после чего журналиста отправили в Москву и арестовали. По данным ФСБ, он якобы по заданию США занимался сбором сведений об одном из предприятий российского ВПК, которые составляют гостайну.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что то, чем занимался в Екатеринбурге сотрудник американского издания The Wall Street Journal, «не имеет отношения к журналистике». Ранее екатеринбургский пиарщик Ярослав Ширшиков в социальных сетях сообщал, что Эван Гершкович перестал выходить на связь после того, как приехал в Екатеринбург для написания текста о ЧВК «Вагнер». Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин также прокомментировал ситуацию.

Освободить журналиста призывали президент США Джо Байден и редакция The Wall Street Journal. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что российское руководство пренебрегает свободой прессы.

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Диана Сунагатуллина