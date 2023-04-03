Задержанная Трепова призналась, что принесла статуэтку с бомбой в кафе в Санкт-Петербурге

МВД обнародовало видео допроса задержанной по подозрению в убийстве военкорра Владлена Татарского Дарьи Треповой. На видео девушка признается, что принесла в кафе в Санкт-Петербурге статуэтку, в которой находилась бомба. Она добавила, что расскажет, кто ей передал статуэтку позже.

«Понимаю. За, я бы сказала, пребывание на месте убийства Владлена Татарского. <…> Я принесла туда статуэтку, которая взорвалась. <…> Можно я попозже расскажу»,— говорит Дарья Трепова на видео.

Вчера, 2 апреля, в петербургском кафе Street Food Bar №1, где с лекцией выступал военкор Владлен Татарский, произошел взрыв. Господин Татарский погиб. 31 человек получили ранения, восемь из них — в тяжелом состоянии. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство общеопасным способом), его передали в центральный аппарат СКР. В Кремле взрыв назвали терактом.

Сегодня, 3 апреля, МВД объявило в розыск подозреваемую Дарью Трепову. Позже ведомство отчиталось о ее задержании. По данным РБК, следователи не исключают, что госпожа Трепова могла не знать о бомбе в статуэтке, который она подарила Владлену Татарскому накануне взрыва. В Национальном антитеррористическом комитете утверждают, что к произошедшему причастны «агенты, сотрудничавшие с так называемым Фондом борьбы с коррупцией (ФБК, признан экстремистской организацией и запрещен, иноагент, ликвидирован)».

Подробнее — в материале «Ъ» «Смертельный бюст отлили из пластита».

Олеся Павленко