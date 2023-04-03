Песков назвал «самостоятельной линией» решение ряда стран ОПЕК+ о снижении нефтедобычи

У стран ОПЕК+ есть своя заинтересованность в стабилизации рынка, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал решение России и еще семи стран о добровольном сокращении добычи нефти до конца 2023 года. США назвали это решение нецелесообразным.

Господин Песков утверждает, что Россия на постоянной основе контактирует со странами ОПЕК+, «но не более этого». «В данном случае у стран есть самостоятельная линия, самостоятельная заинтересованность в стабилизации рынка»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

По его мнению, «в интересах мировой энергетики» нужно поддерживать цены на нефть, и не надо ориентироваться на недовольство отдельных стран. «В данном случае важна позиция ОПЕК и ОПЕК+, и в данном случае в интересах мировой энергетики поддержание на должном уровне мировых цен на нефть... Вот на это надо ориентироваться, а довольное или недовольное состояние других стран — их личное дело»,— уверен Дмитрий Песков.

Вчера, 2 апреля, Алжир, Ирак, Казахстан, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Оман, Россия и Саудовская Аравия объявили о добровольном снижении добычи нефти. Речь идет о снижении на 1 млн баррелей в сутки с мая и до конца года, тогда как Россия продлит на тот же срок уже начатое в марте сокращение добычи на 500 тыс. баррелей. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома США заявил, что это нецелесообразный шаг.

Подробности — в материале «Ъ» «Заграница не подкачала».

Лаура Кеффер