Совфед РФ призвал парламенты мира потребовать от Киева прекратить надругательства над святынями

Совет Федерации (СФ) призвал парламенты иностранных государств потребовать от Киева прекращения «политики дискриминации верующих и надругательства над религиозными святынями». Подготовку соответствующего заявления в верхней палате российского парламента связывают среди прочего с гонениями на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ).

Докладчиком по вопросу на заседании СФ выступил председатель комитета по международным делам Григорий Карасин. По мнению сенатора, украинские власти последовательно проводят политику дискриминации верующих в стране.

«Каноническая Украинская православная церковь подвергается гонениям. Возмутительным актом вандализма стало надругательство над священной для мусульман всего мира книгой — Кораном. Этот акт — прямое следствие проводимой официальным Киевом политики грубого нарушения прав представителей этнических и религиозных общин, проживающих на Украине. Происходящее вызывает гнев и неприятие у всех граждан России»,— заявил господин Карасин.

В тексте заявления СФ сообщается, что Киев пытается «навязать» украинцам в качестве официальной церкви созданную при поддержке Запада «Православную церковь Украины» (ПЦУ). Российские сенаторы называют эту структуру «околополитической».

«Такая политика властей Украины грубо нарушает право каждого человека на свободу мысли, совести и религии, гарантированное основополагающими международными документами Организации Объединенных Наций: Всеобщей декларацией прав человека, Международным пактом о гражданских и политических правах, Декларацией о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений»,— цитирует документ пресс-служба Совфеда.

В связи с этим СФ РФ призывает иностранные парламенты, а также международные парламентские организации «занять принципиальную позицию» и потребовать от Киева возвращения Украины к соблюдению международных обязательств, связанных с запретом дискриминации и надругательства над святынями.

ПЦУ была основана в 2018 году. В 2019 структура получила статус автокефалии от Константинопольского патриархата. Московский патриархат организацию не признает и считает раскольнической — канонической в России считают УПЦ. Последнюю киевские власти подозревают в связях с официальной Москвой.

10 марта монахов УПЦ обязали освободить сооружения Киево-Печерской лавры. 23 марта организация оспорила решение в суде, однако, по словам представителей УПЦ, к 29 марта трое судей взяли самоотвод от рассмотрения этого дела.

Подробности церковного раскола на Украине — в материале «Ъ» «Крестный уход».

Григорий Лейба