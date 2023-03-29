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Коммерсантъ FM
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Лавров заявил об отсутствии контактов между Россией и США по ДСНВ

Россия сейчас не обсуждает с США Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), участие в котором РФ приостановила. Об этом заявил в интервью ТАСС глава российского МИДа Сергей Лавров.

Сергей Лавров

Сергей Лавров

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сергей Лавров

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Никаких контактов по Договору о стратегических наступательных вооружениях с американцами не ведется»,— сказал министр.

Господин Лавров назвал «ничтожными» аргументы США против решения России о приостановке ДСНВ. «Они нам пишут ноты, протестуют и заявляют, что мы не имеем права принимать то решение, которое мы приняли. Это все юридически ничтожные аргументы»,— считает он.

Что такое ДСНВ

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21 февраля президент Владимир Путин объявил о решении приостановить участие России в ДСНВ. НАТО и ООН призвали Россию вернуться к выполнению договора. 2 марта замглавы МИДа Сергей Рябков провел встречу с американской делегацией по теме ДСНВ. Вчера, 28 марта, США проинформировали РФ о том, что более не будут предоставлять ей часть данных о своих ядерных силах, которые раньше передавались ими дважды в год в рамках договора.

Подробности — в материале «Ъ» «Количественные сданные».

Лаура Кеффер

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