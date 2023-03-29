Посольство России: США всеми силами мешают расследованию подрывов Северного потока

В посольстве России в США заявили, что заявления администрации США о том, что они полностью доверяют расследованиям других западных стран причин подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», «гроша ломанного не стоят». В посольстве считают, что заявления США — очевидная попытка «спрятаться за действиями союзников» и «сделать все возможное», чтобы не дать ход независимым расследованиям.

«Прозвучавшие от администрации заверения о полном доверии к «тщательным» разбирательствам единомышленников гроша ломанного не стоят. Особенно с учетом отказов нашей стране — собственника газопроводов — в допуске к следственным мероприятиям. А также фактической блокировки совместного призыва России, Китая и Бразилии на площадке Совета Безопасности ООН запустить полноценное международное расследование»,— сказано в заявлении посольства, опубликованном в Telegram.

В посольстве добавили, что, по мнению российской стороны, допуск Москвы к расследованиям взрывов на газопроводах и запуск международного расследования — подход, который востребован заинтересованными в наказании виновных в произошедшем.

«Видим в этом очевидную попытку местных властей спрятаться за действиями союзников. Сделать все возможное, лишь бы не дать хода беспристрастным усилиям по установлению истинных обстоятельств диверсии»,— добавили в посольстве.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли в сентябре 2022 года. 8 февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал материал, в котором со ссылкой на один источник утверждал, что подрыв инициировали американские власти. Госдепартамент США назвал эти сведения дезинформацией. По информации западных СМИ, к подрыву может быть причастна проукраинская группировка, не связанная с властями Украины. Киев отрицал виновность своих граждан. В Кремле также считают, что к взрывам не причастны частные лица.

27 марта Совбез ООН не поддержал резолюцию России о создании международной комиссии по расследованию подрывов газопроводов. Сегодня, 28 марта, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США не будут проводить собственное расследование газопроводов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Совбез ООН попал в бурный словесный поток».

Олеся Павленко