Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ЕС выделил Молдавии более €1 млрд на поддержку стабильности

Евросоюз в 2022 году выделил Молдавии на поддержку «устойчивости и стабильности» более €1 млрд. К лету Европейская комиссия представит новый пакет поддержки республике, заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель на совместном брифинге с президентом Молдавии Майей Санду в Кишиневе.

«ЕС полностью солидарен с народом Молдовы в эти трудные времена. Вы не одиноки. В прошлом году мы мобилизовали более €1 млрд для поддержки устойчивости и стабильности Молдовы. Это значит, что мы поддерживаем не просто словами, а своими действиями и нашей конкретной поддержкой. И мы готовы сделать больше»,— сказал господин Мишель (цитата по пресс-релизу Евросовета).

В своей вступительной речи председатель политического органа заявил, что Молдавия сильно пострадала от конфликта России на Украине. Республика, по его словам, все чаще становится мишенью для «злонамеренной российской разведки», а российские «марионетки» все чаще пытаются дестабилизировать ситуацию в стране с помощью энергетического сектора, акций протеста и других подрывных действий.

9 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия готовила план по захвату власти в Молдавии, он передал его молдавским властям. Президент Молдавии Майя Санду подтвердила слова Владимира Зеленского и сообщила, что для изменения курса страны на пророссийский планировалось использовать насильственные действия, захватывать административные здания и заложников.

12 марта в Кишиневе по призыву «Шор» тысячи людей вышли на протест с требованием отставки действующего правительства Молдавии и компенсации счетов за энергоносители за три зимних месяца. Глава генерального комиссариата полиции Молдавии Виорел Чернэуцану заявил, что к подготовке акций по дестабилизации ситуации в стране причастны спецслужбы России. Представители местной оппозиции свою связь с Москвой отрицают.

Подробнее о протестах в Молдавии — в публикации «Ъ» «Март, март левой!».

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...