ЕС выделил Молдавии более €1 млрд на поддержку стабильности

Евросоюз в 2022 году выделил Молдавии на поддержку «устойчивости и стабильности» более €1 млрд. К лету Европейская комиссия представит новый пакет поддержки республике, заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель на совместном брифинге с президентом Молдавии Майей Санду в Кишиневе.

«ЕС полностью солидарен с народом Молдовы в эти трудные времена. Вы не одиноки. В прошлом году мы мобилизовали более €1 млрд для поддержки устойчивости и стабильности Молдовы. Это значит, что мы поддерживаем не просто словами, а своими действиями и нашей конкретной поддержкой. И мы готовы сделать больше»,— сказал господин Мишель (цитата по пресс-релизу Евросовета).

В своей вступительной речи председатель политического органа заявил, что Молдавия сильно пострадала от конфликта России на Украине. Республика, по его словам, все чаще становится мишенью для «злонамеренной российской разведки», а российские «марионетки» все чаще пытаются дестабилизировать ситуацию в стране с помощью энергетического сектора, акций протеста и других подрывных действий.

9 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия готовила план по захвату власти в Молдавии, он передал его молдавским властям. Президент Молдавии Майя Санду подтвердила слова Владимира Зеленского и сообщила, что для изменения курса страны на пророссийский планировалось использовать насильственные действия, захватывать административные здания и заложников.

12 марта в Кишиневе по призыву «Шор» тысячи людей вышли на протест с требованием отставки действующего правительства Молдавии и компенсации счетов за энергоносители за три зимних месяца. Глава генерального комиссариата полиции Молдавии Виорел Чернэуцану заявил, что к подготовке акций по дестабилизации ситуации в стране причастны спецслужбы России. Представители местной оппозиции свою связь с Москвой отрицают.

Подробнее о протестах в Молдавии — в публикации «Ъ» «Март, март левой!».

Эрдни Кагалтынов