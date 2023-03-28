Путин и Лукашенко в апреле проведут заседание Высшего госсовета

В апреле пройдет заседание Высшего госсовета (ВГС) Союзного государства с участием президента Белоруссии Александра Лукашенко и Владимира Путина, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, на встрече могут обсудить вопросы, касающиеся безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Во время пресс-колла господина Пескова спросили, планируются ли переговоры двух президентов и будет ли на них обсуждаться размещение Россией тактического ядерного оружия в Белоруссии. Представитель Кремля ответил, что повестка ВГС «прежде всего фокусируется на текущих актуальных вопросах развития» Союзного государства.

«Но при необходимости, конечно, там могут рассматриваться и вопросы, связанные с безопасностью. Тем более тема в связи с известными событиями, в связи с недружественным окружением наших стран является весьма актуальной»,— добавил Дмитрий Песков.

25 марта господин Путин сообщил, что 1 июля закончат строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. Евросоюз ужепригрозил России новыми санкциями. МИД Германии назвал слова президента России попыткой ядерного запугивания.

О реакции других стран — в публикации «Ъ» «Оружие массового самоубеждения».

Лаура Кеффер