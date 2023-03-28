Песков: планы Германии нарастить военную помощь Украине не сулят ничего хорошего

Германия повышает уровень своей вовлеченности в военный конфликт на Украине, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал информацию Der Spiegel о том, что власти ФРГ увеличат военную помощь Украине с €3 млрд до €15 млрд.

Во время пресс-колла представитель Кремля сказал, что сейчас отношения Москвы и Берлина «оставляют желать лучшего». «Германия принимает активное участие в вооружении Украины, накачивании Украины оружием. Германия прямо и косвенно постоянно повышает уровень своей вовлеченности в этот конфликт, поэтому, конечно, ничего хорошего подобные действия и решения не сулят»,— убежден господин Песков.

Германия уже потратила €2,2 млрд на поставки оружия Украине и на замену систем вооружения, переданных Киеву со складов Бундесвера. Вчера, 27 марта, ФРГ сообщила об отправке Киеву 18 танков Leopard 2A6. По информации Der Spiegel, в страну также прибыло около 40 боевых машин пехоты Marder.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер