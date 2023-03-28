Трамп призвал молиться после решения России разместить ядерное оружие в Белоруссии

Бывший президент США Дональд Трамп назвал некомпетентным правительство страны. Господин Трамп призвал американцев молиться после решения России разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Octavio Jones / Reuters Дональд Трамп

Фото: Octavio Jones / Reuters

«Как я и предсказывал, теперь мы играем с "опасными вещами". Слово на букву "я" теперь вышло на первый план. Эта ситуация вызвана нами — вот что происходит, когда правительством управляют некомпетентные люди. Все, что я могу сказать вам сейчас: молитесь»,— написал он в своей соцсети Truth Social.

Владимир Путин 25 марта заявил, что к 1 июля закончится строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пригрозил ввести новые антироссийские санкции, это поддерживает Литва. Власти США пока не видят признаков размещения Россией ядерного оружия в Белоруссии.

О реакции других стран — в материале «Ъ» «Оружие массового самоубеждения».

Лаура Кеффер