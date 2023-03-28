Трамп призвал молиться после решения России разместить ядерное оружие в Белоруссии

Бывший президент США Дональд Трамп назвал некомпетентным правительство страны. Господин Трамп призвал американцев молиться после решения России разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии.
Дональд Трамп
Фото: Octavio Jones / Reuters
«Как я и предсказывал, теперь мы играем с "опасными вещами". Слово на букву "я" теперь вышло на первый план. Эта ситуация вызвана нами — вот что происходит, когда правительством управляют некомпетентные люди. Все, что я могу сказать вам сейчас: молитесь»,— написал он в своей соцсети Truth Social.
Владимир Путин 25 марта заявил, что к 1 июля закончится строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пригрозил ввести новые антироссийские санкции, это поддерживает Литва. Власти США пока не видят признаков размещения Россией ядерного оружия в Белоруссии.
О реакции других стран — в материале «Ъ» «Оружие массового самоубеждения».