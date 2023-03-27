Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Wildberries протестирует дифференцированные тарифы для новых пунктов выдачи

Маркетплейс Wildberries в тестовом режиме введет дифференцированные тарифы для новых пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Об этом в компании сообщили «РИА Новости». Запуск запланирован на второй квартал, точные сроки станут известны позже. Тарифы будут различаться, в том числе на основании того, есть ли рядом с планируемым ПВЗ уже открытые пункты.

«После завершения пилотного периода компания встретится с новыми и "старыми" партнерами и получит от них обратную связь»,— заявили в Wildberries. Ранее партнеры маркетплейса выразили обеспокоенность появлением все большего количества точек, которые открываются в непосредственной близости от уже существующих пунктов. Для разрешения этой ситуации было предложено или ограничить открытие новых пунктов в непосредственной близости, или снизить тариф для них.

С 9 марта Wildberries ввела новые правила для владельцев ПВЗ, те в ответ объявили забастовку. Несколько управляющих ПВЗ угрожали их закрытием. После этого Wildberries приостановила списание новых штрафов, провела встречи с партнерами, пообещав улучшить обратную связь и систему арбитража.

24 марта в Госдуме объявили о готовности маркетплейсов заключить с ПВЗ соглашения о принципах, методах и технологии совместной работы. Тогда же Федеральная антимонопольная служба рекомендовала Wildberries создать внутренний арбитраж для рассмотрения споров продавцов.

О последствиях конфликта читайте в публикации «Ъ» «ФАС зовут на маркетплейсы».

Мария Федотова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...