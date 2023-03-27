Wildberries протестирует дифференцированные тарифы для новых пунктов выдачи

Маркетплейс Wildberries в тестовом режиме введет дифференцированные тарифы для новых пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Об этом в компании сообщили «РИА Новости». Запуск запланирован на второй квартал, точные сроки станут известны позже. Тарифы будут различаться, в том числе на основании того, есть ли рядом с планируемым ПВЗ уже открытые пункты.

«После завершения пилотного периода компания встретится с новыми и "старыми" партнерами и получит от них обратную связь»,— заявили в Wildberries. Ранее партнеры маркетплейса выразили обеспокоенность появлением все большего количества точек, которые открываются в непосредственной близости от уже существующих пунктов. Для разрешения этой ситуации было предложено или ограничить открытие новых пунктов в непосредственной близости, или снизить тариф для них.

С 9 марта Wildberries ввела новые правила для владельцев ПВЗ, те в ответ объявили забастовку. Несколько управляющих ПВЗ угрожали их закрытием. После этого Wildberries приостановила списание новых штрафов, провела встречи с партнерами, пообещав улучшить обратную связь и систему арбитража.

24 марта в Госдуме объявили о готовности маркетплейсов заключить с ПВЗ соглашения о принципах, методах и технологии совместной работы. Тогда же Федеральная антимонопольная служба рекомендовала Wildberries создать внутренний арбитраж для рассмотрения споров продавцов.

О последствиях конфликта читайте в публикации «Ъ» «ФАС зовут на маркетплейсы».

Мария Федотова