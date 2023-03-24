ФАС предложила Wildberries создать арбитраж для рассмотрения споров продавцов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рекомендовала маркетплейсу Wildberries создать внутренний арбитраж для рассмотрения споров продавцов. Ранее владельцы пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries объявили забастовку и потребовали отменить введенные компанией штрафы, а также вернуть списанные с них деньги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В сообщении ведомства отмечается, что в конце 2022 года ФАС потребовала у Wildberries устранить проблемы, с которыми сталкиваются продавцы на торговой площадке. Чтобы ознакомиться с результатами проделанной работы, антимонопольное ведомство провело с ритейлером второе совещание. В ходе встречи представители онлайн-магазина сообщили о введении системы фотофиксации проведения замеров товаров с автоматической выгрузкой фотографий в личный кабинет продавца.

По словам представителей Wildberries, также был трансформирован формат коммуникации маркетплейса с предпринимателями. Теперь продавец может вести переписку со службой поддержки до тех пор, пока его вопрос не будет решен. В свою очередь, ФАС порекомендовала онлайн-площадке разработать регламентные процедуры арбитражного рассмотрения споров для случаев, «когда вопрос не удается решить при помощи системы обратной связи».

С 9 марта Wildberries объявил о введении новых правил для владельцев ПВЗ. С них собирались взимать полную стоимость заказа, если при его возврате на склад будет обнаружен брак или другой товар. Предприниматели также жаловались на систему оплаты, мотивации, удержаний. В ответ владельцы ПВЗ Wildberries объявили забастовку с требованием отменить штрафы и вернуть выплаченные деньги. 16 марта компания сообщила об отмене более 10 тыс. штрафов и пообещала, что улучшит сервис по их арбитражу.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Предприниматели дошли до точки».

Милена Костерева