В Буркина-Фасо приостановлено вещание телеканала France-24

Работа французского телеканала France-24 в Буркина-Фасо приостановлена из-за трансляции с участием лидера террористической группировки. Об этом заявил министр связи, культуры, искусства и туризма Римтальба Жан Эмманюэль Уэдраого. 6 марта France-24 показал эфир, подготовленный с участием главы группировки «Аль-Каида в странах исламского Магриба» (запрещена в РФ) Абу Обейды Юссефа аль-Аннаби. Он письменно ответил на 15 вопросов, которые были зачитаны в эфире.

Власти Буркина-Фасо считают, что своими действиями канал «предлагает ему пространство для легитимации» террористов. «Предоставляя эфир первому лицу террористической группировки, France-24 предлагает пространство для узаконивания террористических действий и разжигания ненависти для удовлетворения злых целей этой организации в отношении Буркина-Фасо»,— говорится в коммюнике правительства, которое цитирует портал LeFaso.

Руководство France-24 выразило сожаление из-за решения властей Буркина-Фасо и заявило, что этот шаг был основан на «необоснованных обвинениях». «Канал никогда не давал ему (лидеру террористической группировки.— "Ъ") слова напрямую»,— говорится в заявлении канала (цитата по Reuters).

В январt власти Буркина-Фасо заявили о разрыве соглашения, которое позволяло французским войскам присутствовать в республике. В феврале Буркина-Фасо официально объявило о завершении операции французской армии. В том же месяце МИД Франции призвал сограждан соблюдать осторожность в Буркина-Фасо.

Подробности — в публикации «Ъ» «Французским войскам показали на выход».

Лаура Кеффер