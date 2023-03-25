Савельев пообещал Путину усилить охрану Крымского моста перед началом турсезона

Президент Владимир Путин обсудил с главой Минтранса Виталием Савельевым работу транспортного комплекса в период летних отпусков. Охрану Крымского моста перед сезоном отпусков усилят, заявил на встрече министр.

«По Крымскому мосту у нас ситуация сейчас стабилизировалась, у нас в ежедневном режиме, мы отслеживаем ситуацию, у нас работает четыре парома, шесть паромов автомобильных и два железнодорожных… по мосту движение организовано в нормальном режиме, мы обеспечиваем 100-процентный досмотр всех транспортных средств, которые проходят по мосту»,— рассказал господин Савельев о ситуации с Крымским мостом.

«Организовано восемь стоянок, где машины могут временно содержаться, ожидая паромной переправы… поэтому мы не видим пока проблем, мы считаем, что пока движение идет в нормальном режиме»,— сообщил президенту Виталий Савельев.

«Мы сейчас увеличим персонал, в том числе охраны, когда будем готовить к летнему сезону, когда пойдет уже период отпусков, увеличится автомобильное движение»,— отметил он и подтвердил, что в период летних отпусков в Крым планируется перевезти 3 млн туристов.

«В направлении Крымского полуострова... собираемся обеспечить 3 млн пассажиров в период с 1 мая по 30 сентября»,— сказал министр.

25 марта начинается летний сезон на внутренних водных путях, напомнил он. В этом сезоне, по словам господина Савельева, водным транспортом планируется перевезти 9,5 млн пассажиров.

Глава Минтранса также рассказал об авиационных перевозках. «Мы в этом году планируем перевезти… 101,3 млн пассажиров. Мы на сегодняшний день, на март, уже перевезли 13,8 млн пассажиров, это на 416 тыс. пассажиров больше, чем план, который мы взяли на год»,— сообщил он.

В 2023 году наибольший туристический пассажиропоток традиционно придется на 22 города, среди которых Сочи, Астрахань, Владивосток, Грозный, Екатеринбург, Казань, Калининград, Санкт-Петербург. Об этом Минтранс сообщал в январе.

15 марта директор ООО «Тесс Тур Крым» Виктор Весна рассказал «Ъ-Кубань» о ситуации с бронированием отелей в Крыму. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы раннего бронирования снизились на 30%. В связи с тем, что все еще действует запрет на полеты, железнодорожные билеты бронируются за 90 дней до заезда, отметил господин Весна.

Подробнее читайте в публикации «Ъ FM» «Туристы охладели к Крыму».

Мария Федотова