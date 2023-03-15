Туроператор: объемы раннего бронирования в отелях Крыма сократились на 30%

Объемы раннего бронирования объектов для отдыха в Крыму в 2023 году снизились на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказал «Ъ-Кубань» директор ООО «Тесс Тур Крым» Виктор Весна.

«Железнодорожные билеты бронируются за 90 дней до заезда. Все еще действует запрет на полеты. С этим связан волнообразный характер бронирования», — отметил эксперт.

Туристический рынок ориентирован сейчас на внутренний туризм — ввоз денег, международные бренды и системы бронирования были заточены в основном на внешние рынки, добавил Виктор Весна.

«Отсутствие систем бронирования и международных брендов слабо коррелирует с внутренним туризмом. Систем бронирования останется две на страну», — считает директор туристической организации.

Тат Гаспарян

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