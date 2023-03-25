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Коммерсантъ FM
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Клишас назвал излишней законодательную реакцию органов власти России на МУС

Международный уголовный суд (МУС) является фиктивным институтом, считает глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Он назвал излишней реакцию органов власти России на МУС. Так господин Клишас прокомментировал предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина запретить деятельность МУС в стране.

Андрей Клишас

Андрей Клишас

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Андрей Клишас

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«МУС — фиктивный институт, его решения ничтожны, правовых последствий для России не создает. Законодательная реакция органов власти России на этот коррумпированный и некомпетентный квазисуд будет излишней»,— сказал ТАСС Андрей Клишас.

Господин Володин также предложил ввести ответственность за «содействие и поддержку» МУС и заключить соглашения с «дружественными» странами, предусматривающие отказ от сотрудничества с МУС. Свою инициативу он озвучил после того, как 17 марта МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Суд постановил, что они «предположительно несут ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей)» с Украины. Германия, Армения и Австрия уже подтвердили свои обязательства выполнять решения МУС.

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