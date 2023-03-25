Медведев считает нужным скорректировать систему Fan ID

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что система карты болельщика (Fan ID) вызывает «много нареканий». Он считает нужным следить за ее работой и избегать абсурдных норм.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Медведев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Дмитрий Медведев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Господин Медведев прокомментировал эту тему в интервью российским СМИ и пользователям «ВКонтакте». Он отметил, что «не считает себя специалистом в этом вопросе», но призвал «смотреть за тем, как этот инструмент работает». «Вижу, что много нареканий и вопросов он вызывает. Если во время чемпионата мира хотя бы было понятно, что речь идет об обеспечении глобальной безопасности, то сейчас это приобретает совершенно абсурдные формы»,— уверен зампред Совбеза.

Он привел в пример ситуацию, когда на футбольный матч в Екатеринбурге не пустили семью, потому что у семимесячного ребенка не было Fan ID. «Ну слушайте, это же издевательство. Нужно как минимум корректировать правила тогда»,— призвал Дмитрий Медведев.

Закон о допуске на спортивные соревнования только при условии обязательной идентификации участников и болельщиков (по Fan ID) вступил в силу с 1 июля 2022 года. Осенью, когда система работала только на пяти стадионах, средняя посещаемость чемпионата России по футболу составляла 10,3 тыс., а на первых после зимнего перерыва матчах, когда Fan ID заработал на всех аренах, снизилась до 7,6 тыс. зрителей. С 15 марта можно оформить карты болельщика онлайн.

О спорах насчет Fan ID читайте в публикации «Ъ» «Идентификация спорна».

Лаура Кеффер