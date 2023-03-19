Семью в Екатеринбурге не пустили на футбольный матч без FanID у младенца

В Екатеринбурге семью с тремя детьми не пустили на игру футбольных клубов «Урал» и «Динамо» на стадион «Екатеринбург Арена» 18 марта. Причиной стало то, что у семимесячного сына не было паспорта болельщика.

Fan ID семья оформила на всех, в том числе дочерей четырех и пяти лет, о том, что документ нужен на сына, родители не подумали, пишет Е1.ru. Президент ФК «Урал» Григорий Иванов сообщил, что клуб разбирается в инциденте.

Футбольный клуб «Урал» проиграл московскому «Динамо». Матч закончился со счетом 0:1 (0:0). На трибунах присутствовало около 6 тыс. зрителей. Единственный гол на 88 минуте забил нападающий «Динамо» Константин Тюкавин.

5 апреля «Урал» в Екатеринбурге проведет матч со «Спартаком» в рамках полуфинала «Фонбет» Кубка России. Попасть на встречу можно будет без FanID.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте