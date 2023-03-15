Онлайн-оформление Fan ID будет доступно с 15 марта

Минцифры запускает с 15 марта оформление карты болельщика (Fan ID) через госуслуги в пилотном режиме. Для этого необходим загранпаспорт на 10 лет или использование биометрии из Единой биометрической системы. С 15 марта будет доступно подтверждение личности по биометрии через портал госуслуг — для этого потребуются камера и микрофон.

Для оформления Fan ID в онлайн-режиме также потребуются подтвержденная учетная запись на госуслугах, смартфон с NFC-модулем и приложение «Госуслуги Карта болельщика», говорится в сообщении Минцифры. Для подтверждения по биометрии также необходимо приложение «Госуслуги Биометрия».

Сохраняется возможность оформления карты болельщика через МФЦ. Для этого нужно подать заявление на госуслугах или в приложении «Госуслуги Карта болельщика» и после подтвердить данные в МФЦ.

Закон о допуске на спортивные соревнования только при условии обязательной идентификации участников и болельщиков (по Fan ID) вступил в силу с 1 июля 2022 года. Осенью, когда система работала только на пяти стадионах, средняя посещаемость чемпионата России по футболу составляла 10,3 тыс., а на первых после зимнего перерыва матчах, когда Fan ID заработал на всех аренах, снизилась до 7,6 тыс. зрителей. По информации Минцифры, карту болельщика оформили 550 тыс. человек.

О спорах насчет Fan ID — в материале «Ъ» «Идентификация спорна».

Леонид Уварчев