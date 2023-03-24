Вучич назвал сумасшедшими времена, в которые преследуется «лидер одной из величайших стран»

Президент Сербии Александр Вучич на траурных мероприятиях к 24-й годовщине бомбардировок НАТО заявил, что мир живет в «сумасшедшие времена». Он связал это с преследованием «лидера одной из величайших стран мира». Международный уголовный суд (МУС) ранее выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина.

«Мы живем в сумасшедшие времена… Перед нами тяжелый период, мы живем в такие времена. Мог ли кто-нибудь представить, что будет преследоваться лидер одной из величайших стран мира?»,— сказал господин Вучич (цитата по ТАСС).

Александр Вучич ранее говорил, что считает ордер на арест Владимира Путина со стороны МУС шагом к крупнейшему конфликту в истории человечества. По его словам, это «эскалация, которой нет конца».

МУС 17 марта выдал ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, так как они, по мнению суда, «предположительно несут ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей)». Кремль назвал решение МУС «ничтожным с точки зрения права». СКР возбудил дело против прокурора и судей МУС.

О том, как мир отреагировал на решение суда,— в материале «Ъ» «Служенье МУС не терпит суеты».

Леонид Уварчев