«Союз МС-22» с поврежденным радиатором вернется на Землю 28 марта

Корабль «Союз МС-22» вернется на Землю с Международной космической станции (МКС) 28 марта в беспилотном режиме. Об этом сообщает «Роскосмос». 15 декабря 2022 года на корабле произошла разгерметизация системы терморегулирования из-за пробоя радиатора спорадическим микрометеороидом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госкорпорация «Роскосмос» / космонавт Олег Новицкий Фото: Госкорпорация «Роскосмос» / космонавт Олег Новицкий

Расстыковка «Союза» от МКС намечается в 12:57, посадка его спускаемого аппарата в Казахстане — в 14:45 мск. В начале 2023 года на МКС произошла разгерметизация на корабле «Прогресс МС-21». Он отстыковался от МКС 18 февраля, через неделю после инцидента.

Подробнее читайте в публикации «Ъ FM» «Стыковка не по плану».

Мария Федотова