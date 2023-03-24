Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Союз МС-22» с поврежденным радиатором вернется на Землю 28 марта

Корабль «Союз МС-22» вернется на Землю с Международной космической станции (МКС) 28 марта в беспилотном режиме. Об этом сообщает «Роскосмос». 15 декабря 2022 года на корабле произошла разгерметизация системы терморегулирования из-за пробоя радиатора спорадическим микрометеороидом.

Фото: Госкорпорация «Роскосмос» / космонавт Олег Новицкий

Фото: Госкорпорация «Роскосмос» / космонавт Олег Новицкий

Расстыковка «Союза» от МКС намечается в 12:57, посадка его спускаемого аппарата в Казахстане — в 14:45 мск. В начале 2023 года на МКС произошла разгерметизация на корабле «Прогресс МС-21». Он отстыковался от МКС 18 февраля, через неделю после инцидента.

Подробнее читайте в публикации «Ъ FM» «Стыковка не по плану».

Мария Федотова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...