Главные новости недели в Нижегородской области к 26 марта

Суд арестовал российские активы Volkswagen, о продаже которых концерн договаривался с российскими покупателями. Меры приняты по иску группы ГАЗ, которая оценила убытки от ухода компании с нижегородской площадки в 15,6 млрд руб. и потребовала в арбитражном суде взыскать этот ущерб.

Виктор Большаков покинул пост руководителя УФНС по Нижегородской области – с ним не продлили контракт по истечении пятилетнего срока. Обязанности руководителя управления временно исполняет заместитель Евгения Агафонова.

Кибермошенники похитили у нижегородцев 1,5 млрд руб. в 2022 году. Ущерб вырос на треть по сравнению с предыдущим годом. Жертвами стали 6,7 тыс. граждан. Каждое пятое киберпреступление было совершено в отношении пенсионеров, детей или инвалидов.

Проект застройки Черниговской улицы в центре Нижнего Новгорода подорожал в полтора раза, до 30 млрд руб. Девелопер Gloraх хочет возвести первое в городе 32-этажное здание, восстановить 13 объектов культурного наследия и застроить территорию новыми многоквартирными домами.

Украинский суд заочно приговорил депутата Госдумы и бывшего мэра Нижнего Новгорода Вадима Булавинова к 15 годам за посягательство на территориальную целостность Украины. Сам депутат сказал, что узнал о приговоре из СМИ, и назвал происходящее театром абсурда.

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